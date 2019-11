Una busta con proiettile indirizzata ad Antonio Conte, disposta la sorveglianza per il tecnico leccese

Una busta minatoria con all’interno un proiettile: destinatario della missiva il tecnico leccese dell’Inter Antonio Conte.

Da quanto pubblicato dal quotidiano Il Giorno, l’allenatore ha ricevuto una busta anonima con all’interno una pallottola nei giorni scorsi. L’allenatore leccese ha subito allertato di quanto avvenuto prima la società di appartenenza per poi recarsi in Questura per sporgere denuncia.

A seguito della segnalazione è stata disposta la sorveglianza nei suoi confronti. Non si tratta in questo caso di una scorta vera e propria, bensì, con questo provvedimento, uomini di Polizia e Carabinieri, passeranno più volte al giorno sotto casa di Conte e sotto la sede dell’Inter.

Sono in corso le indagini per dare un nome e un volto al mittente, ma sembrerebbe possa trattarsi di un mitomane.

Il precedente di Pierluigi Collina

Poco più di 10 anni fa, era il 2007, fu vittima di un episodio analogo l’ex arbitro internazionale Pierluigi Collina. Anche a lui, allora designatore dei direttori di gara italiani, venne recapitata una busta contenente proiettili e minacce a seguito dei quali gli fu assegnata la scorta.