Busta con all’interno due proiettili: nel mirino un noto imprenditore leccese. Aperta un’indagine

Due proiettili, contenuti in una busta gialla, all’indirizzo di un noto imprenditore leccese. C’è un’inchiesta in corso sul misterioso episodio del 22 novembre scorso, avviata dopo la denuncia del figlio della vittima, il titolare di una società di consulenza che ha sede a Lecce.

L’atto è stato depositato presso la caserma dei carabinieri del capoluogo salentino.

Tornando ai fatti, la busta “incriminata” è stata imbucata nella cassetta delle poste della società. È stato lo stesso imprenditore ad accorgersi del plico sospetto, indirizzato a lui.

All’interno, la brutta sorpresa: due proiettili di calibro diverso e nessun messaggio scritto.

Naturalmente è stato disposto il sequestro della busta e dei proiettili, per consentire di espletare le dovute indagini. L’imprenditore è stato ascoltato dagli inquirenti ed ha dichiarato di non avere ricevuto minacce e di non nutrire particolari sospetti.