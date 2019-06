Colpo di fucile alla testa, scoperto il cadavere di un 20enne a Porto Cesareo. Forse suicidio

Tutto fa pensare che si tratti di un sucidio, l’ennesima tragedia consumata in un Salento che non si abitua mai a simili notizie. Il colpo alla testa, vicino alla tempia, il fucile del padre ritrovato accanto al suo corpo: tutti indizi che farebbero pensare ad un gesto estremo. Un ragazzo di appena 20 anni, A.P. le sue iniziali, pare abbia deciso di togliersi la vita nella tenuta di famiglia a Torre Castiglione, lungo la strada provinciale che collega Porto Cesareo a Torre Lapillo.

La drammatica scoperta è avvenuta questa mattina all’alba. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 6.00, quando il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato dal padre accanto ad un laghetto.

Una volta scattato l’allarme, le ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo della tragedia, ma per il 20enne non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite causate, sembrerebbe, da un unico sparo.

Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Tocchera agli uomini della Stazione di Porto Cesareo e ai colleghi del Norm della Compagnia di Campi Salentina guidati dal comandante Alan Trucchi fare luce sull’accaduto. Certo è che, almeno per il momento, non sono escluse altre piste. Come quella dell’incidente, ad esempio. Ci sono dei dettagli che meritano di essere approfonditi. Secondo quanto trapela sembrerebbe che l’arma sia stata ripulita e svuotata delle altre cartucce, prima dell’arrivo dei soccorsi.

La zona è stata raggiunta anche dal pubblico ministero Giovanna Cannarile.