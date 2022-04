Torre Pali, trovato in un’abitazione il corpo senza vita di una donna

Il corpo senza vita di una donna di origini africane è stato ritrovato in un’abitazione di Torre Pali. Non ha ancora un nome, ma la speranza è che si possa risalire presto alla sua identità.

Sono stati i Vigili del Fuoco a forzare la porta di ingresso dell’appartamento nella marina di Salve, dove giaceva il corpo della poveretta, in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto, insieme ai Caschi gialli, ci sono anche i carabinieri della stazione di Salve e della compagnia di Tricase, che si stanno occupando dei primi rilievi utili a fare luce sul misterioso ritrovamento. Come detto, la priorità è quella di risalire all’identità della donna e al motivo della sua morte, probabilmente avvenuta per cause naturali.