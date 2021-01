Cade dalla scogliera mentre fa footing, in corso le operazioni di recupero di una donna a Santa Caterina

Doveva essere una giornata come le altre per una donna a Santa Caterina, ma così non è stato. Mentre faceva footing in prossimità della scogliera della marina di Nardò, la donna deve essersi sporta troppo, cadendo di sotto. Oppure, a causare la caduta deve essere stata la perdita di equilibrio.

I Soccorsi sono stati prontamente chiamati da alcuni pescatori che si erano recati sul posto.

La malcapitata è caduta sugli scogli, dove è rimasto fino a quando non si sono accorti di lei. Al momento sono in corso le operazioni di recupero della donna.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto né si conoscono le condizioni della donna. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i passanti l’abbiano sentita lamentarsi dal basso della scogliera ed abbiano avvertito i soccorsi.

Maggiori dettagli a seguire.