Galatina, cade un pallo della luce su un’auto parcheggiata. Tragedia sfiorata per un automobilista

C’è sempre da stare attenti alla guida un’auto e, qualche volta, anche quando il motore è spento. Ha sfiorato la tragedia un automobilista a Galatina che è stato quasi colpito da un palo della luce, caduto in strada mentre l’uomo era parcheggiato nella sua macchina.

È successo in mattinata, nei pressi dell’ospedale di Galatina dove l’uomo ha parcheggiato la sua auto quando ha rischiato di rimanere seriamente ferito. Il palo della luce, infatti, che si trovava a pochi metri dalla sua vettura, ha ceduto ed è caduto, prendendo in pieno il tetto della macchina.

Per fortuna l’uomo era appena sceso dalla vettura per recarsi all’edicola vicino al parcheggio, a pochissimi metri da dove si è verificato l’incidente. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Non sono ancora chiari i motivi per i quali il palo ha ceduto.

Per fortuna non c’è stato bisogno di allertare i soccorsi. Tragedia solo sfiorata, insomma.