Cadono calcinacci dal un edificio di Via Regina Isabella, Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la zona

Fortunatamente in quel momento non si trovavano a transitare cittadini, altrimenti, forse, si sarebbero potuti registrare feriti.

Nel pomeriggio di oggi, le lancette dell’orologio segnavano le 16.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire nel capoluogo, in Via Regina Isabella, in quando da un fabbricato di proprietà del Comune, adibito a uffici, si sono staccati alcuni pezzi di intonaco.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno compiuto un sopralluogo, che ha evidenziato il distacco di un muro del prospetto dell’edificio e, successivamente, hanno rimosso le parti che risultavano pericolanti.

Al termine delle operazioni, la zona è stata messa in sicurezza e transennata.