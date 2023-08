Cade dal monopattino e sbatte la testa, turista 13enne in codice rosso al “Fazzi”

Si trovava a bordo di un monopattino elettrico, quando, per cause ancora da chiarire è caduta ed è entrata in coma.

È accaduto nella serata di ieri a Torre dell’Orso, dove, la giovane, una 13enne di Bari in vacanza nel Salento con i genitori, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava sul mezzo a due ruote, ha perso il controllo, è caduta e avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alla giovane, per poi trasportarla d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverata, monitorata dai medici.

Sul luogo dell’accaduto, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dei fatti.