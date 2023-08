Cade sulla strada la recinzione esterna del Coni, zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Fortunatamente in quel momento non si trovavano a transitare né mezzi, né persone, altrimenti, probabilmente, sarebbe potuto ‘scapparci’ il ferito.

Gravi disagi nella mattinata di oggi a Lecce, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 8.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è stata chiamata in Via Smaldone, dove, era caduta sulla strada, per una lunghezza di circa 50 metri, la recinzione esterna in ferro del Campo Coni Santa Rosa.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno chiuso al traffico la zona e delimitato l’area in oggetto, sino alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento.