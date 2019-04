Automobilisti con il piede pesante, attenti agli autovelox: ecco il calendario dei controlli

Il caldo tarda ancora ad arrivare, ma non il calendario dei controlli che la Polizia Provinciale effettuerà a maggio con i tanto temuti sistemi elettronici pronti ad immortalare le infrazioni degli automobilisti con il piede ‘pesante’. Il «Grande fratello della strada» non perdona, quindi attenzione a rispettare i limiti imposti. In fondo basta prestare attenzione ai cartelli ai margini della carreggiata che indicano di velocità massima da rispettare.

Questa primavera capricciosa non durerà a lungo. Secondo le previsioni meteorologiche, infatti, nei prossimi giorni l’alta pressione potrebbe conquistare il Paese. E per il Salento, terra abbracciata dai due mari, significa solo che le località di mare saranno “prese d’assalto” – in senso buono, ovviamente – da migliaia di cittadini, ma soprattutto turisti intenti a visitare le nostre meravigliose coste.

Per questo è indispensabile conoscere le strade controllate da autovelox e telelaser e anche gli orari per evitare spiacevoli multe che non solo pensano sul portafoglio, ma incidono sui punti della patente. È possibile, quindi, scaricare l’allegato (cliccando qui) dove sono indicati tutti i tratti interessati dai controlli.

L’occasione risulta propizia, come sempre, per ricordare a chi si mette al volante di guidare con molta prudenza. Forse ai più potrebbe sembrare una ripetizione scontata, ma in casi come questi non lo è mai. La sicurezza, del resto, non sarà mai banale e ripetitiva.