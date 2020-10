I controlli sulle strade del Salento continuano anche a Ottobre: il calendario da scaricare

Ottobre è appena cominciato e, ogni volta che “scatta” il nuovo mese, arriva puntuale il calendario della Provincia di Lecce con le strade di competenza di Palazzo dei Celestini controllate con autovelox e telelaser. Un quadro, completo e dettagliato, che tocca alcune delle arterie più trafficate del Salento. Giorno per giorno, orario per orario, nel piano di prevenzione sono indicate tutti i tratti con le “telecamere”, pronte ad immortalare le irregolarità commesse dagli automobilisti, poco attenti alla guida o semplicemente “indisciplinati”, che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore.

Insomma, anche durante il mese di ottobre, chi si mette al volante dovrà fare attenzione a non superare il limite massimo di velocità consentito, per una questione di sicurezza stradale e anche per il portafoglio. L’unico modo per non incappare nelle tanto odiate multe è quello di rispettare le regole del Codice della Strada.

Nel calendario sono riportate le postazioni fisse, con i giorni e gli orari e i telelaser. Attenzione anche alla postazione fissa sulla Lecce-Novoli, attiva sempre. Tutti i giorni, tutto il giorno, festivi compresi.

È possibile scaricare il calendario dei controlli cliccando qui, ma attenzione: non deve essere un deterrente a rallentare solo nel punto in cui c’è il pericolo di essere fotografati. La prudenza vale sempre così come le atre raccomandazioni utili alla guida: rispetto dei limiti imposti, osservanza dei divieti e dei cartelli stradali, auricolari inseriti nello smartphone e cinture ben allacciate, sempre.