Crac del calzaturificio Vereto. Cassazione annulla la condanna per Gabriele Abaterusso

La Corte di Cassazione ha annullato per la terza volta, ma in questo caso senza rinvio, la condanna scaturita al termine del processo di Appello bis. In quell’occasione i giudici gli avevano inflitto 2 anni di reclusione con sospensione della pena (come in primo grado) per il reato di bancarotta. La vicenda giudiziaria faceva riferimento ad un ramo di azienda ceduto nel novembre del 2005, per un valore di 28mila euro, ad una società amministrata dal padre Ernesto.