Pirata della strada investe un cane e fugge vie, Ralf finisce in clinica con un femore rotto

Sono sempre troppi i casi di animali investiti da automobilisti che sfrecciano sulle strade del Salento. Ad essere stato investito da un pirata della strada, questa volta, è stato Ralf, un tenero cane che si trovava sulla strada che collega Surbo a Casalabate.

Doveva andare molto veloce l’automobilista che ieri pomeriggio non si è accorto del povero cane sulla via. L’amico a quattro zampe è stato investito dall’auto anche se, per fortuna, non è rimasto vittima dell’incidente.

Grazie ai soccorsi, infatti, il cane è stato portato in clinica dove ha ricevuto le prime cure. Dovrà fare i conti con un femore rotto e varie escoriazioni. Al momento non è chiaro se l’impatto ha provocato danni agli organi interni. Non resta che aspettare.