Il vizio della droga costa caro, tanti i deferimenti dopo i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Casarano

Il vizio della droga è costato il deferimento in stato di libertà a parecchi giovani della provincia di Lecce nell’ambito delle attività della Compagnia dei Carabinieri di Casarano finalizzate al contenimento della pandemia covid-19, al contrasto dei reati contro il patrimonio, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti,il controllo di persone sottoposte a limitazioni della libertà ed alla circolazione stradale.

A Matino, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo, che è stato colto in possesso di un involucro per un peso complessivo di 0,45 grammi di cocaina.

A Casarano gli uomini dell’Arma dipendenti dalla sezione operativa del NOR hanno deferito un uomo trovato in possesso di 3 involucri per un peso complessivo di 26,6 grammi di marijuana ed un’altra persona che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stata colta in possesso di un involucro contenente 4 grammi di marijuana.

Ad Alliste, invece, i Carabinieri della Stazione di Racale hanno deferito in stato di libertà un uomo, poiché trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti rispettivamente 5,3 grammi di eroina e 0,9 grammi di cocaina.

A Matino, gli uomini dell’Arma della Sezione Operativa del NOR hanno deferito in stato di libertà un uomo, poiché – a seguito di una perquisizione personale – è stato colto in possesso di un contenitore contenente 123 grammi di marijuana.

A Taviano, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione.

A Melissano, invece, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una donna che, sottoposta alla detenzione domiciliare, si era allontanata senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione in compagnia di un’altra persona pregiudicata, violando quindi gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. Sempre i Carabinieri di Melissano hanno deferito in stato di libertà due uomini che, in concorso tra loro, dopo aver duplicato i codici di accesso della carta posta pay di una 31enne, hanno effettuato pagamenti per vari acquisti on line per un ammontare di mille euro circa. Deferiti in stato di libertà 4 cittadini bulgari, un uomo e tre donne, che bruciavano all’interno del giardino della propria abitazione, cumuli di rifiuti solidi urbani. A compiere lo stesso reato anche un altro uomo di Melissano che è stato sorpreso a smaltire rifiuti vegetali, mediante combustione, all’interno giardino propria abitazione.

A Ruffano, i Carabinieri della locale stazione, hanno deferito in stato libertà un uomo e una donna sorpresi a bordo di autovettura e che, al momento del controllo, hanno fornito un’autocertificazione contenente false dichiarazioni circa le motivazioni della loro presenza fuori dalle proprie abitazioni.

I Carabinieri hanno, infine, segnalato alla Prefettura di Lecce 8 giovani per “uso non terapeutico sostanze stupefacenti”.