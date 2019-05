A bordo di una moto e con 10 grammi di droga, nei guai un uomo e una donna a Lecce

Pensavano di farla franca a bordo della loro moto e con oltre 10 grammi di droga addosso ma la fortuna non è stata dalla loro parte. Ad essere trovati in possesso di cocaina ed eroina sono stati Carmine Cazzella, 30enne residente a Lecce, e D.S.M, 43enne nata a Surbo e residente a Campi Salentina.

È stata la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Lecce a fermare, nel pomeriggio di ieri, i due a bordo di un Piaggio Medley 125, per un controllo. Ma, non appena fermati dalle forze dell’ordine, forse hanno avuto un atteggiamento che avrebbe insospettito gli uomini in divisa.

Ed in effetti i due avevano qualcosa da nascondere. Erano in possesso di svariate dosi di sostanze stupefacenti. Il più giovane custodiva 15 dosi di cocaina e 4 di eroina, la donna, invece, ben 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 10,82 grammi.

La droga è stata, dunque, sequestrata e d è custodita in attesa di essere trasferita presso l’Ufficio corpi reato. Ai due è toccata una sorte diversa tra loro. Cazzella è stato arrestato e trasferito nella Casa circondariale di Lecce, mentre D.S.M. è stata deferita in stato di libertà.