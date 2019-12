Vittima di furto, i Carabinieri trovano parte della refurtiva, gliela restituiscono e le regalano panettone e calendario dell’Arma

L’attività dei militari dell’Arma, a tutela della sicurezza dei cittadini e finalizzato alla repressione di qualsivoglia tipo di illecito, dallo spaccio di sostanze stupefacenti, fino ai reati di tipo predatorio, non registra mai un attimo di sosta ed è proprio nel corso dei servizi cui quotidianamente danno vita che i Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo hanno restituito a un’anziana vittima di furto parte del bottino accompagnato da uno “speciale” dono per Natale e denunciato in stato liberta per il reato di furto aggravato un giovane del posto.

I Carabinieri, a seguito di segnalazione pervenuta su “112”, sono intervenuti presso l’abitazione di una 76enne, costretta su una sedia a rotelle, in quel momento sola in casa, dove, poco prima il giovane era entrato e a volto scoperto, perpetrato il furto di un borsello contenente una banconota da 50 euro oltre che la chiave per aprire la casa.

L’immediata attività info-investigativa ha consentito ai militari di identificare formalmente l’autore del furto. Inoltre gli uomini dell’Arma, dopo attente ricerche nei pressi della dimora, hanno rinvenuto all’interno di un cestino dei rifiuti la piccola borsa rubata, che conteneva, però, solo la chiave.

Il ragazzo, dopo poco tempo, è stato individuato mentre passeggiava per le vie del paese.

Il Comandante di Stazione e i suoi militari, successivamente, sono tornati dalla donna, ma non per ulteriori sopralluoghi. Infatti, i Carabinieri hanno si sono recati da lei per restituire il borsello e la chiave, regalando alla signora un calendario dell’Arma e un panettone “personalizzato”.

Un piccolo pensiero natalizio per porgere a lei e ai suoi familiari i migliori auguri di buon Natale e mitigare, almeno un po’, l’amarezza per la disavventura.