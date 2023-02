Si intrufolano nell’asilo nido e rubano la statua della Madonna, i Carabinieri ne regalano una nuova ai bambini

È stato un ritorno in classe triste per le maestre e i bambini di un asilo nido di Casarano che, questa mattina, hanno scoperto la scorribanda notturna di alcuni vandali. Qualcuno, infatti, si era intrufolato nella scuola e aveva rubato la statuetta della Madonna che, ogni mattina, accoglieva piccoli e grandi nell’atrio della scuola. Un vuoto difficile da non notare, tant’è che è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della locale Compagnia per un sopralluogo.

I militari, giunti sul posto, hanno constatato il furto: gli sconosciuti che si sono introdotti con la complicità del buio nell’asilo nido erano fuggiti via stringendo tra le mani la piccola scultura istallata all’ingresso e un monitor. Un bottino forse magro per i malviventi, ma prezioso per la scuola.

Così i carabinieri, avendo compreso che la statuetta era a cuore del personale e dei piccoli ospiti, di propria iniziativa ne hanno acquistata una nuova e l’hanno regalata alla dirigente scolastica. Forse non sostituirà del tutto quella rubata, ma racconterà una storia di generosità e affetto sincero. Che sarà sicuramente un bell’insegnamento per i piccoli alunni.