Nella tasca dei pantaloni 181 grammi di hashish e un coltello da cucina, nei guai 31enne marocchino

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri della stazione di Casarano e i colleghi del Norm della locale compagnia hanno constato ad Salaheddine Adloun, 31enne di origini marocchine.

Che cosa abbia spinto gli uomini in divisa a ‘motivare’ la perquisizione domiciliare e personale, scattata nei confronti del giovane ieri pomeriggio, non è dato saperlo. Fatto è che non sono mancate le ‘sorprese’ che sono costate allo straniero le manette. Durante il controllo, infatti, gli uomini dell’Arma hanno trovato due involucri, contenenti hashish, per un peso complessivo di 181 grammi circa.

La droga era ‘nascosta’ all’interno della tasca dei pantaloni insieme ad un cortello da cucina.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro mentre il 31enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.