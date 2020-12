Coronavirus, 1.023 casi in Puglia su più di 10mila test. 146 in provincia di Lecce

I numeri, scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico della Regione, sono “incoraggianti” anche se non bisogna abbassare la guardia per evitare che la curva dei contagi torni a salire, soprattutto con il Natale ormai alle porte. Di “segnali di miglioramento che si vanno progressivamente consolidando” ha parlato anche il governatore Michele Emiliano. «Si riducono i contagi e si riducono i ricoveri – ha detto – e questo grazie al rispetto delle misure restrittive, nonostante i sacrifici che hanno comportato». È soprattutto il dato sui ricoveri a far ben sperare. La conta delle persone che hanno avuto bisogno di cure in Ospedale ieri si è fermata a 1.735 contro i 1.738 del giorno prima e i 1.781 di sabato.

Sul fronte dei nuovi casi di Coronavirus, come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di promozione della Salute Vito Montinaro, su 10.163 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 1.023 casi positivi: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia BAT, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 54 decessi: 9 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il numero delle persone che hanno perso la vita dipende, ancora una volta, è legato all’immissione e all’aggiornamento dei dati nell’archivio. Il dato giornaliero reale è, invece, in linea con l’andamento medio.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 910.661 test. 20.364 sono i pazienti guariti. 52.275 sono i casi attualmente positivi di cui 1.717 ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 74.651, così suddivisi: