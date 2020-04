Coronavirus, 108 nuovi casi in Puglia, 11 i decessi. 494 le persone guarite

«Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un calo progressivo dei casi, ma il 4 maggio non dobbiamo illuderci di avere una situazione senza focolai epidemici attivi, questo già da adesso possiamo escluderlo». Secondo Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo voluto dalla Regione Puglia a capo della task-force contro l’emergenza, il virus è ancora tra noi, circola nella popolazione e va tenuto sotto controllo soprattutto dopo che sarà ‘scaduto’ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Insomma, non bisogna abbassare la guardia anche se la curva disegnata dai contagi ha iniziato la sua discesa dal plateau raggiunto nelle scorse settimane.

I numeri in Puglia anche oggi parlano di un rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi riscontrati incoraggiante: il 4,5%.

Oltre 100 i nuovi casi in Puglia

Dopo i 55 casi di ieri, infatti, nell’ultimo aggiornamento si parla di 108 positivi su 2358 tamponi effettuati.

In doppia cifra ancora i i decessi: oggi sono stati 11, facendo così salire la conta dei morti a 363: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Ancora alto il numero dei guariti: oggi sono stati 35 (494 in totale). Il dettaglio odierno:

28 in provincia di Bari

37 in provincia di Foggia

20 in provincia di Barletta-Andria-Trani

7 in provincia di Brindisi

5 in provincia di Taranto

9 in provincia di Lecce

1 caso attribuito fuori regione

1 caso non ancora attributo alla relativa provincia

Il dato complessivo, quindi, parla di 3.730 casi complessivamente riscontrati in Puglia dall’inizio dell’emergenza. Così divisi:

1.188 in provincia di Bari

512 in provincia di Brindisi

358 in provincia di Barletta-Andria-Trani

933 in provincia di Foggia

461 in provincia di Lecce

249 in provincia di Taranto

27 Fuori Regione

2 Non attribuiti

Gli attualmente positivi sono 2.874 (+62 rispetto a ieri), di cui: 564 ricoverati con sintomi, 60 in terapia intensiva a 2250 in isolamento domiciliare.