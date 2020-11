Covid-19, i casi raddoppiano ancora: 1.529 attuali positivi nel report settimanale della Asl di Lecce

Sono 1.529 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni settimana, conta le persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone. Appena sette giorni fa erano 862, il doppio della settimana precedente quando la conta si era fermata a 412. Numeri ben lontani da quelli registrati nelle provincie di Bari e Foggia dove, più che altrove, il Sars-Cov2 sta circolando con maggiore velocità, mettendo a dura prova il sistema sanitario. Prova ne è che alcuni pazienti in gravi condizioni sono stati ospitati al Dea del Vito Fazzi. I ricoveri, come è scritto nero su bianco nel documento, al momento sono 100.

Seppur più lento delle zone della regione maggiormente colpite dalla seconda ondata, l’aumento c’è. Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica, infatti, sono riportate anche le città e i borghi che stanno affrontando i contagi. C’è Taurisano, dove è scoppiato un focolaio. Lecce che calcola anche i casi del Campo Sosta Panareo.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Alessano 13 casi

Alezio 6 casi

Alliste 9 casi

Andrano 12 casi

Aradeo 6 casi

Arnesano 9 casi

Botrugno 1 casi

Calimera 16 casi

Campi Salentina 9 casi

Cannole 6 casi

Caprarica Di Lecce 5 casi

Carmiano 15 casi

Carpignano Salentino 19 casi

Casarano 35 casi

Castri’ Di Lecce 2 casi

Castrignano Dei Greci 6 casi

Castrignano Del Capo 7 casi

Cavallino 19 casi

Collepasso 7 casi

Copertino 17 casi

Corigliano d’Otranto 15 casi

Corsano 6 casi

Cursi 3 casi

Cutrofiano 15 casi

Diso 6 casi

Gagliano Del Capo 4 casi

Galatina 50 casi

Galatone 8 casi

Gallipoli 35 casi

Giuggianello 1 caso

Giurdignano 5 casi

Guagnano 9 casi

Lecce 175 casi

Lequile 5 casi

Leverano 10 casi

Lizzanello 12 casi

Maglie 22 casi

Martano 12 casi

Matino 21 casi

Melendugno 39 casi

Melissano 19 casi

Miggiano 8 casi

Minervino Di Lecce 7 casi

Monteroni Di Lecce 9 casi

Montesano Salentino 11 casi

Morciano Di Leuca 5 casi

Muro Leccese 3 casi

Nardo’ 23 casi

Neviano 2 casi

Nociglia 3 casi

Novoli 11 casi

Ortelle 12 casi

Otranto 5 casi

Palmariggi 1 caso

Parabita 15 casi

Patu’ 1 caso

Poggiardo 11 casi

Presicce-Acquarica 16 casi

Racale 27 casi

Ruffano 34 casi

Salice Salentino 10 casi

Salve 4 casi

Sanarica 5 casi

San Cesario di Lecce 14 casi

San Donato di Lecce 11 casi

Sannicola 17 casi

San Pietro In Lama 4 casi

Santa Cesarea Terme 7 casi

Scorrano 11 casi

Secli’ 2 casi

Sogliano Cavour 10 casi

Soleto 8 casi

Specchia 5 casi

Spongano 7 casi

Squinzano 19 casi

Sternatia 2 casi

Supersano 18 casi

Surano 1 caso

Surbo 14 casi

Taurisano 196 casi

Taviano 27 casi

Tiggiano 10 casi

Trepuzzi 27 casi

Tricase 47 casi

Tuglie 10 casi

Ugento 32 casi

Uggiano La Chiesa 5 casi

Veglie 29 casi

Vernole 9 casi

Zollino 12 casi

San Cassiano 4 casi

Castro 10 casi

Porto Cesareo 17 casi

Temporanem. Presenti 30

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 1.529. 139 hanno contratto il virus all’estero. Ecco perché è ancora importante compilare il modulo di auto-segnalazione sul sito della Regione. Lo screening, insieme al prezioso lavoro di contact-tracing, si sta rivelando un’arma fondamentale e determinante per spegnere eventuali focolai. Al momento, sono 100 le persone ricoverate in tutto: 37 sono ricoverati nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 30 presso il DEA, 14 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi, 12 presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 6 presso il reparto di Medicina Interna di Galatina e 1 presso altre unità dello stesso ospedale

I comuni con zero contagi

Bagnolo Del Salento, Martignano e Melpignano.