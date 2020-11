Coronavirus, 1368 casi in Puglia nelle ultime 24 ore. 1518 i ricoveri

Il sistema sanitario è in difficoltà. Per questo, la Puglia, dopo 14 giorni in arancione, potrebbe diventare la settima regione ‘rossa’ come chiesto a gran voce dai medici, ma l’ultima parola spetta al Ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei 21 indicatori usati per dividere l’Italia in colori. Misure più restrittive dovrebbero aiutare ad alleggerire la pressione sugli ospedali, soprattutto nelle province di Bari e Foggia, le più colpite dalla seconda ondata di Coronavirus. Nel bollettino epidemiologico di ieri la conta delle persone positive che hanno avuto bisogno di un ricovero si è fermata a 1.487, lo 0,7% in terapia intensiva. Oggi sono 1518.

Sul fronte contagi su 10.265 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.368 casi positivi: 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 676.224 test.

9.385 sono i pazienti guariti. 27.614 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 38.084, così suddivisi:

14.948 nella Provincia di Bari

4.221 nella Provincia di Bat

2.636 nella Provincia di Brindisi

8.877 nella Provincia di Foggia

2.863 nella Provincia di Lecce

4.260 nella Provincia di Taranto

276 attribuiti a residenti fuori regione

3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.