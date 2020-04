Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Lecce. 42 in Puglia

Quarantadue nuovi casi di coronavirus in Puglia su poco più di 2mila tamponi effettuati. Sono in numeri contenuti nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Un “calo” rispetto a ieri, quando la conta dei positivi si era fermata a 109 anche se, come spiegato dal professor Pier Luigi Lopalco, voluto dal Governatore Michele Emiliano a capo della task force per fronteggiare l’emergenza, i casi coprono un arco temporale più lungo di 24 ore.

Fatto è che su 2.062 test per l’infezione da Covid19 effettuati, 42 sono risultati positivi. I nuovi casi sono così divisi:

21 nella Provincia di Bari

13 nella Provincia di Foggia

1 nella Provincia Bat

2 nella Provincia di Taranto

5 nella Provincia di Brindisi

0 nella Provincia di Lecce

Ancora alto il numero dei decessi, undici quelli registrati: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Sono 565 i pazienti guariti. 2.933 sono i casi attualmente positivi, un dato importante per ‘controllare’ l’andamento dell’epidemia e la tenuta del sistema sanitario che, al momento, è tarato su 3.500 contagi ipotizzati quando è stata pensata la fase due del piano ospedaliero. In particolare, 496 sono ricoverati con sintomi (numero in ribasso), 51 in terapia intensiva e 2.386 in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.881. Così divisi:

1.268 nella Provincia di Bari

361 nella Provincia di Bat

535 nella Provincia di Brindisi

969 nella Provincia di Foggia

466 nella Provincia di Lecce

253 nella Provincia di Taranto

27 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.