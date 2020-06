Coronavirus, torna lo 0 in Puglia. Guariti: 3.809. Calo dei ricoveri

Da settimane il contatore dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia si ferma a zero o, più spesso, bastano le dita di una mano per calcolare i positivi ai test per l’infezione da Covid19. Anche oggi, nel bollettino epidemiologico che fotografa quotidianamente l’andamento dell’epidemia nella Regione, i numeri sono più che incoraggianti, segno che la curva disegnata dai contagi si mantiene stabile.

Ciò che conta, nella fase di convivenza con il virus, sono gli attuali positivi, le persone che stanno ancora ‘combattendo’ – sempre meno e nessuno grave come dimostrano le terapie intensive vuote – o che (ancora) non sono risultate negative al tampone.

Fatto è che dopo i due casi (e due morti) di ieri, nell’aggiornamento di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro torna lo 0. Nessun nuovo caso su 2.790 test eseguiti.

Dal fronte dei decessi, dopo i due di ieri, oggi un nuovo lutto (in provincia di Bari), per un totale complessivo che arriva a quota 543. Prosegue l’aumento del numero dei guariti: il dato ne comunica 12 per un totale di 3.809. In questo modo, la curva relativa agli attuali positivi continua a calare: ora sono 177 (13 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529 (su 168.388 tamponi), così suddivisi: