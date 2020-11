Covid-19, 2.324 attuali positivi in provincia di Lecce. In lieve calo i ricoveri

Sono 2.324 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni settimana, “conta” le persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che non hanno più sintomi e attendono il risultato negativo del tampone, l’unico strumento a disposizione per diagnosticare l’infezione da Sars-Cov2. Sette giorni fa erano 2052. La settimana precedente 1.529.

Un aumento costante segno che il virus corre veloce, come dimostra anche il fatto che sono ormai pochissimi i Comuni che contano zero casi di Coronavirus. Certo, i numeri sono più “contenuti” se paragonati alle altre province pugliesi come Foggia e Bari, dove il sistema sanitario è in difficoltà a gestire i positivi che hanno bisogno di ricovero in Ospedale anche se, come ha rassicurato il Governatore Michele Emiliano, le terapie intensive in caso di bisogno ci sono. Niente zona rossa, quindi, dato che tra i 21 indicatori c’è anche la disponibilità di posti letto da dedicare ai pazienti Covid. In provincia di Lecce – come si legge nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – i ricoveri sono

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel report della Asl sono riportate anche le città e i borghi che stanno affrontando i contagi, o meglio dei casi attualmente positivi e la percentuale di casi attualmente positivi per mille abitanti.

Alessano 20 casi, 3,2

Alezio 7 casi, 1,2

Alliste 18 casi, 2,7

Andrano 13 casi, 2,8

Aradeo 8 casi, 0,9

Arnesano 11 casi, 2,7

Bagnolo del Salento 1 caso, 0,6

Botrugno 1 caso, 0,4

Calimera 29 casi, 4,2

Campi Salentina 30 casi, 3,0

Cannole 15 casi, 9,0

Caprarica di Lecce 10 casi, 4,2

Carmiano 59 casi, 4,9

Carpignano Salentino 19 casi, 5,1

Casarano 57 casi, 2,9

Castri’ di Lecce 5 casi, 1,8

Castrignano dei Greci 8 casi, 2,1

Castrignano Del Capo 7 casi, 1,3

Cavallino 50 casi, 3,9

Collepasso 14 casi, 2,4

Copertino 54 casi, 2,3

Corigliano d’Otranto 7 casi, 1,2

Corsano 15 casi, 2,8

Cursi 20 casi, 5,0

Cutrofiano 19 casi, 2,1

Diso 13 casi, 4,5

Gagliano del Capo 2 casi, 0,4

Galatina 78 casi, 2,9

Galatone 22 casi, 1,4

Gallipoli 48 casi, 2,4

Giuggianello 1 caso, 0,9

Giurdignano 1 caso, 0,5

Guagnano 19 casi, 3,4

Lecce 284 casi, 2,9

Lequile 7 casi, 0,8

Leverano 45 casi, 3,2

Lizzanello 38 casi, 3,2

Maglie 33 casi, 2,4

Martano 54 casi, 6,0

Martignano 2 casi, 1,2

Matino 22 casi, 2,0

Melendugno 75 casi, 7,5

Melissano 32 casi, 4,6

Melpignano 0 casi, 0,0

Miggiano 8 casi, 2,3

Minervino di Lecce 13 casi, 3,7

Monteroni di Lecce 27 casi, 2,0

Montesano Salentino 7 casi, 2,6

Morciano Di Leuca 5 casi, 1,6

Muro Leccese 6 casi, 1,2

Nardo’ 80 casi, 2,6

Neviano 4 casi, 0,8

Nociglia 5 casi, 2,3

Novoli 37 casi, 4,8

Ortelle 8 casi, 3,5

Otranto 15 casi, 2,6

Palmariggi 1 caso, 0,7

Parabita 16 casi, 1,8

Patu’ 7 casi, 4,2

Poggiardo 17 casi, 2,9

Presicce-Acquarica 8 casi, 0,8

Racale 46 casi, 4,2

Ruffano 41 casi, 4,3

Salice Salentino 24 casi, 3,0

Salve 9 casi, 2,0

Sanarica 5 casi, 3,4

San Cesario di Lecce 21 casi, 2,6

San Donato di Lecce 14 casi, 2,5

Sannicola 17 casi, 2,9

San Pietro in Lama 11 casi, 3,1

Santa Cesarea Terme 13 casi, 4,4

Scorrano 17 casi, 2,5

Secli’ 12 casi, 6,5

Sogliano Cavour 24 casi, 6,0

Soleto 16 casi, 3,0

Specchia 13 casi, 2,8

Spongano 3 casi, 0,8

Squinzano 40 casi, 2,9

Sternatia 5 casi, 2,3

Supersano 18 casi, 4,2

Surano 0 casi, 0,0

Surbo 16 casi, 1,1

Taurisano 140 casi, 12,0

Taviano 20 casi, 1,7

Tiggiano 6 casi, 2,1

Trepuzzi 24 casi, 1,7

Tricase 51 casi, 2,9

Tuglie 3 casi, 0,6

Ugento 35 casi, 2,8

Uggiano la Chiesa 9 casi, 2,1

Veglie 45 casi, 3,3

Vernole 11 casi, 1,6

Zollino 8 casi, 4,2

San Cassiano 1 caso, 0,5

Castro 7 casi, 3,0

Porto Cesareo 33 casi, 5,2

Temporanem. Presenti 29

Totali 2.324

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2.324. Al momento, sono 136 le persone ricoverate, contro le 142 persone ricoverate una settimana fa: 34 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 37 in Pmeumologia del DEA, 19 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi, 35 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 9 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 2 presso altre unità dello stesso Santa Caterina Novella.