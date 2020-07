Covid, in Puglia la conta torna a 0. Solo 20 i pazienti ricoverati

La Puglia sembrava essere Covid-free, ma dopo sei giorni consecutivi con zero nuovi casi, il contatore dei contagi è tornato a salire. Numeri che non preoccupano, ma che fanno capire che è importante non abbassare la guardia.

Nel bollettino epidemiologico di ieri su poco meno di 2mila test per l’infezione, 3 erano risultati positivi: uno nel barese, uno nella Bat e uno in provincia di Lecce. Nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montinaro, invece, dopo 1.637 tamponi eseguiti, la conta è tornata a zero: nessun nuovo caso, nessun nuovo focolaio temuto.

Ancora una giornata, poi, senza decessi: anche oggi il contatore resta fisso 545 decessi totali. Proprio come ieri, poi, un solo guarito, con la conta generale che in questo modo sale a 3.881. In questo modo la curva relativa agli attuali positivi torna a calare: in questo momento i positivi sono 110. Di questi, 20 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536 (su 188.242 test), così suddivisi: