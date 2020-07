Coronavirus in provincia di Lecce, cinque attuali positivi e 3 comuni colorati di blu

Cinque attuali positivi – contagiati che ancora stanno ‘combattendo’ contro il Covid19 o persone che attendono l’esito negativo del tampone – e 3 comuni ancora “colorati” di blu su una mappa ormai bianca. È la fotografia dei casi di Coronavirus in provincia di Lecce scritta nero su bianco nel report epidemiologico della Asl di Lecce. In questi mesi di emergenza, il documento del dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ha ‘analizzato’ l’andamento dell’infezione da Sars-Cov-2, monitorando la situazione in tutti i 96 comuni, alcuni ad onor del vero mai toccati dal Covid. E lo ha fatto anche nell’ultimo aggiornamento del 17 luglio.

Ad oggi, sono cinque i cittadini residenti in provincia di Lecce ancora Covid positivi: uno a Guagnano, uno a Lecce che sembra aver messo alle spalle il virus. E tre a Copertino, la famiglia tornata in Italia dopo un viaggio in Brasile che aveva scoperto la positività al tampone grazie ai controlli di rito.

Il decesso finito nel bollettino della Regione Puglia di ieri non è un nuovo caso, ma era già stato registrato e comunicato nel report settimanale della Asl di Lecce.

Sembrano gli ultimi strascichi di questo nemico invisibile, ma se la situazione sembra essere tornata alla (quasi) normalità non bisogna mai abbassare la guardia, come dimostrano i piccoli focolai che scoppiano qua e là nel Belpaese. Anche se si riescono a gestire, è bene mantenere alta l’attenzione. Per tenere tutto sotto controllo la curva dei contagi è importante anche monitorare gli ingressi, chi torna in Italia non sapendo di aver contratto il virus.

È accaduto per la famiglia di Copertino e per due donne albanesi che, ieri, si sono presentate all’Ospedale Perrino di Brindisi con i sintomi ‘sospetti’. Quando sono stati chiesti lumi per ricostruire la catena dei contatti, hanno dichiarato di essere tornate in Puglia da qualche giorno. Il turista lombardo, invece, calcolato nel bollettino come caso fuori regione è completamente guarito, ma resterà in isolamento fiduciario ancora una settimana.