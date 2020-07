Coronavirus, nessun nuovo caso nel leccese. Oggi 2 positivi tra Bari e Foggia

Nel bollettino epidemiologico di ieri, la conta dei nuovi casi di coronavirus in Puglia si era fermata a tre, tutti in provincia di Lecce, dove si sta lavorando per cercare di ‘tenere a bada’ il focolaio scoperto. Oggi, però, dopo lunghi giorni di ‘morsa’, in Salento la conta finalmente ritorna a 0.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione, infatti, emergono solo 2 nuovi positivi al covi19. In particolare, un caso è stato rintracciato in provincia d Bari, l’altro nel foggiano.