Il covid19 resiste solo in 5 comuni: 7 gli attuali positivi in provincia di Lecce

Il tacco d’Italia si sta finalmente epurando dalla presenza del coronavirus. In Puglia, ma in particolare nel Salento, la situazione epidemiologica è sempre più rosea e il pericolo è ormai alle spalle.

La Provincia di Lecce, dunque, è sempre più vicina covid-free: sono ‘solo’ 7 le persone attualmente positive al Covid-19 in tutta la provincia. A fare i conti per il territorio salentino è l’Asl di Lecce che ha appena aggiornato i numeri dei contagi con un nuovo report.

Sono 4 casi in meno rispetto ad una settimana fa: numeri ben lontani da quelli di marzo e aprile, mesi in cui è stata superata quota 300 di persone positive al netto di guariti e deceduti.

In testa ai comuni che attualmente registrano la presenza di contagiati c’è il capoluogo leccese conferma il dato delle 2 persone ancora positive. Oltre a Lecce, sono 4 gli altri comuni che contano cittadini ancora positivi: Copertino, Salice Salentino, Guagnano e, per la prima volta, anche Parabita. In questi centri è segnalato un solo caso attivo.

Tra i reduci della Rsa “La Fontanella” di Soleto, epicentro di uno dei focolai peggiori in Salento con ben 89 casi registrati dall’inizio della pandemia, risulta attualmente positivo ancora un paziente. Il dato sui decessi, invece, resta lo stesso di una settimana fa: le persone affette da covid che hanno perso la vita in provincia di Lecce, dunque, è pari a 62.

Dall’inizio della pandemia sono stati 21.621 i tamponi effettuati in provincia di Lecce, numero comprensivo anche dei tamponi ripetuti per verificare l’avanzamento dell’infezione. Di questi 14.677 sono risultati negativi (il 97% dei test effettuati per la prima volta) e 521 positivi (circa il 3%).

