Nessun positivo su 2mila tamponi, zero contagi in Puglia per il sesto giorno di fila

La Puglia sembra aver archiviato il Coronavirus, almeno dal punto di vista sanitario come dimostrano le terapie intensive vuote e i numeri riportati nel bollettino della Regione che, quotidianamente, fotografa l’andamento dell’epidemia e la curva disegnata dai contagi. Sempre che di “curva” si possa ancora parlare visto che, da giorni, la conta nei nuovi casi si è fermata a zero.

Segno che, come ha dichiarato Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo voluto da Michele Emiliano per guidare la task-force, ora bisogna concentrare l’attenzione sulla prevenzione, sulle azioni finalizzate affinché qualcosa non avvenga. «Prevenzione», quindi, è la parola d’ordine per evitare che possa esserci una seconda ondata di contagi in autunno. «Si dice che non si possono contenere le onde del mare, ma le ondate pandemiche sì, eccome. I piani di mitigazione servono a questo» si legge sulla pagina Facebook ufficiale del professore.

Fatto è che nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro, su 2.049 test per l’infezione da Covid19 effettuati nelle ultime 24 ore nessuno è risultato positivo. Zero Contagi per il sesto giorno di fila. 109, invece, sono i casi attualmente positivi.

Non sono stati registrati decessi. Zero

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 182.713 test. 3.876 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi: