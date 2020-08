Coronavirus, scoperti sette nuovi casi in Puglia. Due in provincia di Lecce

Dopo i 23 casi di Coronavirus finiti nel bollettino epidemiologico di ieri, su 2630 tamponi, la conta dei positivi “scoperti” nelle ultime ventiquattro ore in Puglia scende. Come si legge nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento di promozione della Salute su 2.259 test per l’infezione da Covid-19, sono 7 (sette) i contagi. I nuovi casi sono così divisi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Zero, ancora, i decessi.

Di conseguenza, sono 3.974 i pazienti guariti. 158 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.685, così suddivisi:

1.519 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

675 nella Provincia di Brindisi

1.219 nella Provincia di Foggia

577 nella Provincia di Lecce

282 nella Provincia di Taranto

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.