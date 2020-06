Coronavirus, in Puglia meno di mille positivi. Oggi 2 casi in provincia di Lecce

Meno di mille positivi al covid-19 in Puglia. Non succedeva dallo scorso 24 marzo (quel giorno i casi attivi erano 940, il giorno dopo si superò la soglia dei 1.000). La notizia la si apprende nell’ultimo bollettino epidemiologico diramato oggi dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia: 967 sono i pugliesi attualmente infetti.

Nel report si legge anche che i casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24h sono stati 4, tra cui due nel leccese. Il tutto a fronte di di 2.543 tamponi: una delle cifre più alte di sempre. I nuovi casi sono così suddivisi su base territoriale:

1 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia di Bat

1 nella Provincia di Brindisi

0 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

Anche oggi, come ieri, i decessi sono stati 3 (2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto), per un totale di 514. I guariti, invece, oggi sono stati 70, per un totale complessivo di 3.022. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 967 (96 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.503 (su 125.049 test) così divisi: