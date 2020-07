Coronavirus, terzo 0 di fila: gli attuali positivi in Puglia sono 56

Altro 0, per il terzo giorno di fila. La settimana prosegue al meglio in Puglia stando ai dati del bollettino epidemiologico legato ai numeri del contagio da coronavirus. Proprio come negli ultimi due giorni, anche oggi non si rinvengono nuovi casi. Il trend, dopo una lieve risalita della scorsa settimana, continua così a frenare.

Nessun nuovo caso, quindi, così come nessun decesso, con il totale che resta a quota 548. Prosegue, invece, l’incremento delle guarigioni: nelle ultime 24h sono state 4, con il totale che arriva a quota 3.952.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi cala: sono 56 in tutto, di questi 11 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.556, così suddivisi: