Coronavirus: 1.668 contagi in Puglia, 98 in provincia di Lecce. Diminuiscono i ricoveri

L’indice Rt che misura quanti “contatti stretti” un positivo al Covid19 può contagiare è di poco inferiore a uno in Puglia, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia perché, come ha ricordato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, «il virus si ferma con i comportamenti corretti». Anche per questo il Governo sta disegnando le regole da seguire a Natale per evitare che la curva dei contagi torni a salire. I numeri scritti nero su bianco nel bollettino quotidiano mostrano che il virus ha frenato la sua corsa in molte regioni anche se in Puglia la conta dei casi di coronavirus è ancora alta.

Oggi, come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, su 9.693 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 804.028 test. 15.341 sono i pazienti guariti. 40.760 sono i casi attualmente positivi. Diminuiscono i ricoveri che, oggi, sono 1.889.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 57.647, così suddivisi:

22.294 nella Provincia di Bari

6.568 nella Provincia di Bat

4.002 nella Provincia di Brindisi

13.364 nella Provincia di Foggia

4.295 nella Provincia di Lecce

6.741 nella Provincia di Taranto

375 attribuiti a residenti fuori regione

8 provincia di residenza non nota.

