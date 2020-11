Coronavirus, 2052 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune

Sono 2052 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report settimanale della Asl che, ogni venerdì, tira le somme delle persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone. Sette giorni fa erano 1.529, il doppio della settimana precedente quando la conta si era fermata a 862.

Un aumento costante, anche se i numeri dei nuovi casi di Coronavirus sono più contenuti se paragonati alle altre province pugliesi, come Foggia, dove il Sars-Cov2 sembra stia circolando con maggiore velocità, mettendo a dura prova il sistema sanitario e spingendo il Governatore Michele Emiliano a chiedere la zona rossa solo per i territori più colpiti, dove medici, infermieri e operatori del 118 che combattono in prima linea sono ormai allo stremo. A preoccupare di più sono i ricoveri, anche se la rete ospedaliera è stata potenziata e si continueranno a cercare posti letto da dedicare esclusivamente ai pazienti Covid. In provincia di Lecce, come è scritto nero su bianco nel documento, i ricoveri, al momento sono contro i 100 della scorsa settimana.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica, sono riportate anche le città e i borghi che stanno affrontando i contagi. Nel report della Asl un’altra importante novità: accanto al numero di casi attualmente positivi, anche il numero di casi attualmente positivi per mille abitanti.

Alessano 23 casi, 3,7

Alezio 8 casi, 1,4

Alliste 12 casi, 1,8

Andrano 13 casi, 2,8

Aradeo 8 casi, 0,9

Arnesano 12 casi, 3,0

Bagnolo Del Salento 0 casi

Botrugno 1 caso, 0,4

Calimera 28 casi, 4,1

Campi Salentina 22 casi, 2,2

Cannole 9 casi, 5,4

Caprarica Di Lecce 5 casi, 2,1

Carmiano 30 casi, 2,5

Carpignano Salentino 27 casi, 7,2

Casarano 53 casi, 2,7

Castri’ Di Lecce 4 casi, 1,4

Castrignano Dei Greci 8 casi, 2,1

Castrignano Del Capo 7 casi, 1,3

Cavallino 33 casi, 2,6

Collepasso 12 casi, 2,1

Copertino 34 casi, 1,4

Corigliano d’Otranto 13 casi, 2,3

Corsano 9 casi, 1,7

Cursi 4 casi, 1,0

Cutrofiano 13 casi, 1,5

Diso 10 casi, 3,4

Gagliano Del Capo 4 casi, 0,8

Galatina 66 casi, 2,5

Galatone 15 casi, 1,0

Gallipoli 45 casi, 2,2

Giuggianello 0 casi, 0,0

Giurdignano 6 casi, 3,1

Guagnano 10 casi, 1,8

Lecce 215 casi, 2,2

Lequile 6 casi, 0,7

Leverano 34 casi, 2,4

Lizzanello 20 casi,1,7

Maglie 32 casi, 2,3

Martano 32 casi, 3,6

Martignano 1 casi, 0,6

Matino 21 casi, 1,9

Melendugno 62 casi, 6,2

Melissano 26 casi, 3,7

Melpignano 0 casi

Miggiano 11 casi, 3,2

Minervino Di Lecce 12 3,4

Monteroni Di Lecce 14 casi, 1,0

Montesano Salentino 13 casi, 4,9

Morciano Di Leuca 9 casi, 2,8

Muro Leccese 3 casi, 0,6

Nardo’ 41 casi, 1,3

Neviano 3 casi, 0,6

Nociglia 3 casi,1,4

Novoli 25 casi, 3,2

Ortelle 13 casi, 5,6

Otranto 8 casi, 1,4

Palmariggi 2 casi, 1,4

Parabita 16 casi, 1,8

Patu’ 5 casi, 3,0

Poggiardo 18 casi, 3,0

Presicce-Acquarica 9 casi, 0,9

Racale 42 casi, 3,9

Ruffano 53 casi, 5,5

Salice Salentino 23 casi, 2,8

Salve 9 casi, 2,0

Sanarica 5 casi, 3,4

San Cesario Di Lecce 24 casi, 3,0

San Donato Di Lecce 14 casi, 2,5

Sannicola 19 casi, 3,3

San Pietro In Lama 9 casi, 2,6

Santa Cesarea Terme 9 casi, 3,0

Scorrano 16 casi, 2,3

Secli’ 3 casi, 1,6

Sogliano Cavour 11 casi, 2,8

Soleto 10 casi, 1,9

Specchia 13 casi, 2,8

Spongano 8 casi, 2,2

Squinzano 28 casi, 2,0

Sternatia 4 casi, 1,8

Supersano 19 casi, 4,4

Surano 1 casi, 0,6

Surbo 16 casi, 1,1

Taurisano 204 casi, 17,5

Taviano 31 casi, 2,6

Tiggiano 12 casi, 4,2

Trepuzzi 24 casi, 1,7

Tricase 56 casi, 3,2

Tuglie 10 casi, 1,9

Ugento 45 casi, 3,6

Uggiano la Chiesa 10 casi,2,3

Veglie 37 casi, 2,7

Vernole 11 casi, 1,6

Zollino 9 casi, 4,7

San Cassiano 1 casi, 0,5

Castro 8 casi, 3,4

Porto Cesareo 26 casi, 4,1

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2052. Al momento, sono 142 le persone ricoverate: 36 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 44 in Pmeumologia del DEA, 17 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi, 28 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 13 nel reparto di Medicina Interna di Galatina e 4 presso altre unità dello stesso Santa Caterina Novella.