Coronavirus, 884 positivi in Puglia. 89 in provincia di Lecce. 1.935 ricoverati

Coprifuoco alle 20.00, anticipato alle 18.00 per i ragazzi dai 18 ai 24 anni, spostamenti vietati fuori dal comune di residenza, anche per motivi di lavoro tranne nel caso di “permessi speciali”. Questo il contenuto del messaggio che ha tenuto banco per ore sui social e su whatsapp, ma la notizia di una zona rossa rafforzata in Puglia è stata smentita dal Governatore Michele Emiliano che, sul suo profilo facebook ufficiale, ha “pregato” tutti, giornalisti compresi, ad evitare di diffondere fake-news in un momento così delicato.

Sono giorni critici nella lotta al Covid19. A soffrire di più sono gli Ospedali, costretti a gestire l’aumento dei pazienti che hanno bisogno di cure. Mancano i posti letto – quelli occupati in terapia intensiva e nei reparti di area non critica hanno superato il limite fissato dal Ministero della Salute – e manca il personale sanitario: medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

I numeri dei contagi e dei ricoverati resteranno alti fino a quando non cominceranno a fare “effetto” le misure di contenimento previste per la zona rossa. Per ora, come si legge nel bollettino epidemiologico, su 4.866 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 844 casi positivi. Il rapporto positivi/tamponi supera il 17%. I nuovi casi sono così divisi: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.768.460 test. 129.898 sono i pazienti guariti. 42.990 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.935 le persone ricoverate in Ospedale. Ancora un segno più.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 177.373 così suddivisi:

69.614 nella Provincia di Bari;

17.679 nella Provincia di Bat;

12.829 nella Provincia di Brindisi;

33.598 nella Provincia di Foggia;

16.034 nella Provincia di Lecce;

26.685 nella Provincia di Taranto;

654 attribuiti a residenti fuori regione;

280 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/NNhEy