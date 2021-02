Coronavirus, 1.053 casi positivi in Puglia. 69 in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona gialla per un’altra settimana perché, come ha spiegato anche l’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco, i numeri – compreso l’indice Rt che calcola quanti contatti stretti un positivo può contagiare – non giustificano il passaggio nella fascia che prevede regole più rigide per contenere la diffusione del virus. Ma negli ultimi giorni, il rapporto tra tamponi/positivi è tornato a crescere. Ieri, con 1.123 casi su 9.000 test si è fermato al 12,48%. C’è poi da considerare l’incognita legata alla variante inglese presente, secondo la survey, nel 47,5% dei campioni.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro su 7692 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.053 casi positivi. Così divisi: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 16 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test. 110.046 sono i pazienti guariti. 33.081 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.050, così suddivisi:

56.355 nella Provincia di Bari;

15.646 nella Provincia di Bat;

10.830 nella Provincia di Brindisi;

29.497 nella Provincia di Foggia;

12.440 nella Provincia di Lecce;

21.526 nella Provincia di Taranto;

582 attribuiti a residenti fuori regione;

174 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/jVTEQ