Coronavirus, 1.126 casi positivi in Puglia. 195 in provincia di Lecce

L’apertura dell’Ospedale Covid alla Fiera del Levante darà un po’ di respiro agli ospedali pugliesi, sotto pressione per l’aumento dei ricoveri. Come scritto nel bollettino epidemiologico di ieri, per la prima volta da dicembre il numero dei pazienti che hanno avuto bisogno di cure ha superato il tetto di 1.700 (1.701, contro i 1.632 del giorno prima, +69). Un quadro confermato anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la situazione nelle strutture sanitarie.

In Puglia, dati alla mano, è stata superata la soglia considerata “critica” dal Ministero della Salute per quanto riguarda i posti letto occupati in terapia intensiva (al 33%). Nei reparti di area-medica è stato superato il tetto del 42%.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 10.963 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.126 casi positivi. Così divisi: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia BAT, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test. 123.852 sono i pazienti guariti. 39.214 sono i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri, fermi a 1.750 contro i 1.701 di ieri.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 167.399 così suddivisi:

65.397 nella Provincia di Bari;

17.051 nella Provincia di Bat;

12.098 nella Provincia di Brindisi;

32.089 nella Provincia di Foggia;

14.832 nella Provincia di Lecce;

25.048 nella Provincia di Taranto;

632 attribuiti a residenti fuori regione;

252 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/UoJsU