Castrignano dei Greci, stringe amicizia su facebook e versa dei soldi sul conto di lui. Nei guai un 29enne

Pensava di farla franca ma non è stato così per un 29enne di Castrignano de’ Greci che è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Martano. A conclusione delle attività di indagini degli uomini in divisa, infatti, a seguito di una denuncia da parte di una donna, l’uomo è finito nei guai.

La 57enne, infatti, si è rivolta ai militari dopo aver perso 2.500 euro che aveva versato al giovane. Tutto è nato su facebook dove i due hanno stretto un rapporto di amicizia e, probabilmente, anche di fiducia. Il giovane, infatti, ha convinto la donna a versare tramite bonifico bancario sul suo conto la somma di 2.500 euro.

Poi, la donna deve essersi accorta che qualcosa non andava e ha deciso di sporgere denuncia. È così che la macchina delle indagini si è messa in moto: a conclusione dell’attività da parte carabinieri, dunque, il 29enne è stato deferito in stato di libertà.