A largo di Leuca catamarano inizia a imbarcare acqua, equipaggio tratto in salvo dalla Guardia Costiera

Se l’è proprio vista brutta l’equipaggio di un catamarano che, alle prime luci dell’alba, a largo di Santa Maria di Leuca che ha iniziato improvvisamente a imbarcare acqua. Fortunatamente, il pronto intervento dei militari della Guardia Costiera, ha fatto in modo che tutto si risolvesse solo con un grandissimo spavento, senza conseguenze tragiche.

I fatti

Intorno alle ore 3.50, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli ha ricevuto via radio Vhf una richiesta di soccorso da parte dell’imbarcazione che, ripetiamo, a circa venti miglia a Sud di Santa Maria di Leuca, per cause ancora da accertare, ha iniziato ad imbarcare acqua rischiando di affondare.

La Sala Operativa ha inviato subito le motovedette CP 327 e CP 886, unità navali specializzate nel prestare soccorso in ogni condizione meteomarine.

Le operazioni hanno visto, altresì, il coinvolgimento di una nave mercantile, dirottata sul punto grazie ai sistemi di monitoraggio del traffico navale in dotazione al Corpo e di un peschereccio.

Dopo aver intercettato il catamarano in evidente difficoltà di manovra a circa tredici miglia al largo di Santa Maria di Leuca ed essersi sincerati delle condizioni di salute dell’equipaggio, i militari hanno prestato assistenza all’imbarcazione che è stata condotta in porto a Leuca verso le ore 7.00 scortata dalle motovedette della Guardia Costiera.

Le persone presenti sul natante sono state soccorse e affidati alle cure del personale medico del servizio 118 intervenuto in banchina.