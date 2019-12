Cede droga ad un coetaneo: denunciato un sedicenne

Uno è stato deferito per spaccio di droga, l’altro segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. E’ la sorte capitata a due minorenni di Poggiardo, sorpresi ieri dai Carabinieri della locale caserma nel corso di un controllo del territorio.

Tutto è partito quando i militari, nelle strade del centro del paese, hanno sottoposto ad un controllo un minore, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana. Le indagini hanno appurato che il giovane aveva acquistato la sostanza da un sedicenne, successivamente rintracciato.

Per quest’ultimo è partito il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio, mentre l’acquirente è stato segnalato per “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti”.