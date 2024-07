Quattro ragazzi feriti sul lungomare di Gallipoli, cede una giostra

Momento di paura ieri sera sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, dove quattro ragazzi sono rimasti feriti a causa del cedimento improvviso di una giostra. La giostra in questione, è conosciuta come “seggiolini volanti”.

Due dei quattro feriti, di 9 e 14 anni, hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. La giostra è stata posta sotto sequestro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto a causa del cedimento di un palo in ferro che reggeva il pallone. Il palo avrebbe ceduto improvvisamente, facendo precipitare alcuni dei seggiolini occupati dai ragazzini.

Due dei quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Le loro condizioni non sono gravi, ma sono stati sottoposti ad accertamenti per escludere eventuali traumi più seri. Gli altri due ragazzini sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario del 118.

Gli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. I primi accertamenti si concentrano sul comportamento dei ragazzi che erano sulla giostra e sul rispetto delle norme di sicurezza.

La giostra è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori controlli. I tecnici dovranno verificare se fosse a norma e se il cedimento del palo sia stato causato da un difetto di fabbricazione o da un mancato rispetto delle norme di manutenzione.

(Immagine di repertorio)