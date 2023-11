San Cesario celebra il 4 novembre in piazza con gli studenti

“Saremo insieme, e sarà una giornata di festa vera, con i nostri concittadini e i ragazzi della nostra scuola.

Sarà un modo per rendere omaggio ai sacrifici di chi ci ha preceduto e per scambiarci auguri di pace in occasione della ricorrenza dell’unità nazionale e delle forze armate.” Così il sindaco di San Cesario di Lecce, Giuseppe Distante spiega il senso dell’iniziativa voluta fortemente per coinvolgere la comunità attorno ad una festa storica come quella del 4 novembre, istituita oltre 100 anni fa.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 novembre alle 10,15 in piazza Garibaldi, per sottolineare gli alti ideali sottesi alla celebrazione di questa Festa nazionale e per richiamare i valori iscritti nell’art 11 della Costituzione Repubblicana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Tutto ciò al fine di compiere un salto in un futuro fatto di cooperazione e solidarietà.