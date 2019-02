Nel centro commerciale tenta di rubare materiale elettrico per 1.700 euro, donna in carcere

Non è la prima volta che gli esercizi che si affacciano nel centro commerciale di Cavallino, diventano luogo di furti o tentati furti.

In mattinata a Cavallino, presso un grosso rivenditore di materiale per il bricolage, uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecce hanno tratto in arresto in flagranza di furto, Patrizia Grosso, 55enne di Napoli.

La donna è stata sorpresa da personale della vigilanza, mentre cercava di appropriarsi di materiale elettrico del valore di 1.700 euro circa. Il tutto era occultato all’interno della borsa e la 55enne ha tentato di superare il varco di uscita. Qui è stata beccata.

Sono stati così allertati i carabinieri che hanno perquisito la donna, trovando la refurtiva.

Inevitabile l’arresto, mentre la merce è stata restituita. La 55enne è a Borgo San Nicola.