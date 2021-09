Maglie, in palestra senza green-pass. Scatta la chiusura per cinque giorni

Il decreto legge parla chiaro. Come scritto all’articolo 6, per frequentare una palestra è necessario il green-pass, il certificato verde che si ottiene dopo il vaccino (anche con solo la prima dose), un tampone molecolare o antigenico negativo nelle ultime 48 ore o dopo essere guarito dal Covid negli ultimi sei mesi. Certo, nello sport come nella vita quotidina restano le ‘regole’ di base per evitare la diffusione dei contagi, come mantenere la distanza di sicurezza mentre ci si allena o indossare la mascherina se e quando è previsto.

Per verificare il rispetto della norme, i Carabinieri della stazione di Maglie hanno acceso i riflettori sulle palestre e sulle strutture sportive della città. Due giorni di controlli (7 e 8 settembre), che si sono conclusi con una sola struttura non in regola.

Gli uomini in divisa, infatti, hanno notato che ai clienti era permesso di allenarsi senza essere muniti di green pass, obbligatorio come detto. Una volta terminati gli accertamenti, i militari hanno così sanzionato tutti i soci della struttura. E anche il titolare dell’attività perché privo di dispositivi di protezione individuale.

La palestra è stata sottoposta alla misura amministrativa della chiusura per cinque giorni.