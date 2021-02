Dipendenti positivi al Covid19, chiusi gli uffici del Comune di Cavallino e della Polizia Municipale

La notizia che alcuni dipendenti del Comune di Cavallino e della locale Polizia Municipale sono risultati positivi al Covid19 e messi in isolamento domiciliare obbligatorio, con sorveglianza attiva, dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha fatto scattare il protocollo previsto in questi casi per evitare un aumento dei contagi. Per questo, il sindaco ha disposto la chiusura temporanea del Municipio che si affaccia su via Pietro Ciccarese, degli uffici distaccati (Anagrafe di Cavallino e di Castromediano e Biblioteca comunale) e della sede di via Roma che ospita gli agenti dalle 15.30 del 18 febbraio 2021 fino a lunedì 22 febbraio (compreso) per permettere la sanificazione degli ambienti.

È scritto, nero su bianco, in una nota del primo cittadino, Bruno Ciccarese Gorgoni, che ha voluto invitare la comunità a non abbassare l’attenzione perché il virus continua a circolare: «L’invito a cittadini resta sempre quello di tenere alta la guardia, di rispettare le regole suggerite e di avere sempre responsabilità nei comportamenti, in modo che sia la prevenzione l’arma principale a combattere l’epidemia» si legge.

Una raccomandazione dettata anche dall’aumento dei casi di contagio nel giro di pochi giorni. Secondo comunicazioni ufficiali, sono 46 i nuovi casi, di cui gli ultimi sette riguardano tre famiglie del territorio.

«Tali circostanze impongono da subito la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica e per scongiurare pericoli di contagio anche negli ambienti di lavoro» continua la nota. E proprio per spegnere quella “scintilla” che potrebbe innescare un focolaio di infezione sono stati chiusi gli uffici comunali con la raccomandazione di procedere, con urgenza, alla sanificazione e disinfezione di tutti gli ambienti e strutture di lavoro.