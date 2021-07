Controlli a tappeto dei Carabinieri di Gallipoli, chiuso un bar a Nardò e arrestato un uomo per furto

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, sono stati impegnati in un servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio e volto a garantire il mantenimento dell’obbligo del distanziamento sociale e del divieto di assembramento con particolare riguardo agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento.

Nel corso della verifica i militari hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un giovane che, a Galatina, è stato fermato a bordo di autovettura e a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un contenitore in plastica contenente 3 involucri in cellophane con 3 gr ciascuno di marijuana oltre alla somma di 150 euro, tutto sottoposto a sequestro.

Chiuso un bar

Durante i controlli gli uomini della “Benemerita”, hanno Sanzionato amministrativamente per violazione delle norme anticovid, un bar di Nardò dove i militari hanno riscontrato il mancato rispetto del distanziamento, sia all’interno che all’esterno e la presenza di centinaia di giovani tutti assembrati e senza mascherina, mentre consumavano bevande alcoliche e ballavano. Per questo è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Furto

A Ugento nella marina di Torre San Giovanni i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato nella flagranza del reato un uomo, in quanto sorpreso a impossessarsi dello zaino posto sotto l’ombrellone di un bagnante, approfittando di un suo momento di distrazione, per poi darsi fuga.

L’intervento ha consentito di immobilizzare il ladro e di restituire l’intera refurtiva, del valore di circa 400 euro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Segnalazione al Prefetto

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti due persone trovate in possesso di marijuana.

Evasione

A Nardo, poi, è stato deferito in stato di libertà un uomo, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi, in quanto, all’atto del controllo, i militari hanno accertato che circolava liberamente per finalità differenti da quelle disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Infine sono state deferite in stato di libertà cinque persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.