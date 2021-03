Nonostante il divieto somministrò cibi e bevande dopo le 18. Chiuso un bar in Via Salandra a Lecce

Da quando l’Italia e il mondo intero sono stati costretti a dover fare i conti con la diffusione del coronavirus, numerose sono state le misure restrittive finalizzate al contenimento della malattia e tantissimi i controlli che hanno impegnato e continuano a impegnare gli uomini delle Forze dell’Ordine, affinchè si ripettino i dispositivi del Governo.

Ed è così che a seguito di una verifica sulla corretta osservanza delle misure urgenti per evitare il diffondersi della pandemia, svolto nel periodo intorno alla metà di dicembre 2020 da parte degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, è emerso il mancato rispetto da parte del titolare di un Bar di via Salandra a Lecce, del divieto di somministrazione, per il consumo sul posto, di bevande e alimenti dopo le ore 18:00.

In ragione di ciò fu contestato l’illecito con inoltro del rapporto al Prefetto di Lecce, il quale, nella giornata del 15 marzo, ha emesso un’Ordinanza di ingiunzione di pagamento e la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per 20 giorni, ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno notificato il provvedimento al trasgressore dando esecuzione immediata alla chiusura del locale con l’affissione di appositi cartelli.