Gallipoli, centinaia di giovani a ballare senza mascherina. Chiuso un locale a Baia Verde

Con l’arrivo di luglio e delle belle giornate, torna la movida che deve fare i conti con i numeri della pandemia, in questo momento tenuta sotto controllo dalle misure di contenimento attuate negli scorsi mesi e dalla campagna vaccinale che procede. Nonostante l’allentamento generale delle restrizioni che hanno riportato un po’ di normalità nell’estate salentina, ci sono ancora alcune restrizioni in atto da rispettare.

Nella tarda serata di ieri sera, gli Agenti della squadra amministrativa del Commissariato di P.S. di Gallipoli hanno sanzionato il titolare di un locale per giovani intenti a ballare senza mascherina. All’arrivo al locale che si trova a Baia Verde, i poliziotti hanno trovato centinaia di ragazzi durante la tarda serata, senza mantenere le distanze previste e senza mascherina. Tutto in violazione dell’attuale normativa che, ancora, non ha stabilito la riapertura dei locali da ballo.

Durante il controllo nel locale, i poliziotti gallipolini e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, hanno identificato numerosi avventori, oltre a dipendenti e lo stesso dj, che presi a verbale hanno dichiarato che erano tutti lì per bere un drink e ballare.

Al titolare del locale è stata contestata la violazione della normativa anti-covid, applicando la sanzione amministrativa di 400 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per la durata di 5 giorni. È al vaglio della Prefettura la proroga della chiusura del locale.