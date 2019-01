Cinghiali irrompono sulla strada, ferito gravemente un 40enne leccese in condizioni critiche a Parma

La notizia è rimbalzata nella serata di ieri, arrivando fin nel Salento.

Un grave incidente si è verificato sull’A1, Autostrada del Sole, fra Lodi e Casalpusterlengo. Il tutto è stato causato da un branco di cinghiali che ha invaso la carreggiata. Ad essere coinvolte sono state 3 auto e 10 persone sono rimaste ferite nel sinistro, tra cui cinque minorenni. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere.

A morire sul colpo un giovane di 27 anni, di origini polacche ma residente in Italia, che era alla guida della sua Polo Volkswagen. Al suo fianco la fidanzata che è stata condotta in ospedale in codice rosso.

Chi versa in gravissime condizioni è anche un 40enne di origini leccesi che attualmente si trova presso l’ospedale Maggiore di Parma, nel reparto di Rianimazione. Il malcapitato è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ben due volte e le condizioni cliniche nella serata di ieri apparivano molto difficili, ma stazionarie.

In base alle ricostruzioni della Polstrada che ha effettuato i rilievi tecnici, una prima auto trovandosi gli animali sul percorso in direzione Sud ne ha investiti due. Successivamente è sopraggiunto il veicolo su cui viaggava il 40enne leccese e quest’ultimo è sceso probabilmente per prestare aiuto. Purtroppo, però, l’uomo è stato travolto da una terza auto su cui viaggiavano i due fidanzati.

Tra i feriti un bambino e una bambina di 8 anni, uno di 11, un tredicenne e una ragazza di 15. Coinvolte, insieme al 40enne salentino, anche due donne di 37 e 39 anni.

La questione dei cinghiali è all’ordine del giorno in quelle zone. In base ai dati Coldiretti, soltanto in Lombardia negli ultimi 5 anni, gli attraversamenti stradali di questi animali hanno provocato circa 400 incidenti.